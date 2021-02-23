Полиция проверит танец блогера на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгограде полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео, где полуголый молодой человек танцует на Мамаевом кургане на фоне статуи «Родина-мать зовет! », сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Волгоградской области.

Ранее об инциденте сообщили местные СМИ. На видео 20-летний молодой человек, раздетый по пояс, сняв обувь, танцует и размахивает руками рядом с памятником. Судя по логотипу на видео, оно было выложено в сеть TikTok.

В полиции отметили, что по результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, рассказал в свою очередь, что служба безопасности музея начала собственную проверку.