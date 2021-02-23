Меркель предложила размещать пациентов с COVID-19 из Чехии в немецких клиниках

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила размещать чешских пациентов с коронавирусом в немецких клиниках, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом пишет ТАСС.

«У нас состоялся незапланированный телефонный разговор. Госпожа канцлер предложила места для госпитализации [в германских клиниках] больных с COVID-19 из Чехии», — сказал он.

Бабиш отметил, что речь идет о больницах в Саксонии и Баварии. Премьер добавил, что пока перевозка пациентов не планируется, потому что в чешских клиниках еще есть места.

В Чехии растет число заражений коронавирусом. За последние 24 часа были госпитализировано рекордное количество человек в тяжелом состоянии — 1 329. Всего выявили 1,1 миллиона заражений, скончались 19,5 тысячи человек.

Ранее в США число жертв коронавируса превысило полмиллиона.