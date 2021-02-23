Под офисом Зеленского начались стычки протестующих с полицией

Под офисом президента Украины Владимира Зеленского на митинге против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко начались стычки протестующих с полицией. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как пишут украинские СМИ, на акцию пришли больше тысячи человек. Протестующие пытаются прорвать кордоны правоохранителей, взрывают петарды и распыляют газ из баллончиков. Несколько полицейских пострадали: одного из них выхватили из оцепления и насильно сняли обмундирование.

Ранее на аналогичной акции у здания суда в Киеве произошла драка протестующих с полицией.

На экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко весной 2018 года напала группа неизвестных. Один из нападавших скончался от ранения в живот, после чего на радикала было заведено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы.