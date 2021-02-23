Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести»

Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, где правозащитная организация Amnesty International сообщает, что больше не считает Алексея Навального «узником совести». Об этом пишет РИА «Новости».

Письмо является ответом организации на запрос журналиста. Там говорится, что в соцсетях появились видео и публикации с противоречивыми высказываниями Навального.

«В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений», — говорится в ответе.

При этом в Amnesty International выразили мнение, что задержание Навального связано «с его критикой в адрес российских властей».

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.