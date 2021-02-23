У офиса Зеленского задержаны 17 человек

В Киеве правоохранители задержали 17 протестующих около офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила полиция столицы.

«В результате [столкновений] в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция продолжается. Правоохранители уже возбудили уголовное дело из-за сопротивления полицейским.

Ранее около офиса Зеленского на митинге против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко начались стычки протестующих с полицией.

На экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко весной 2018 года напала группа неизвестных. Один из нападавших скончался от ранения в живот, после чего на радикала было заведено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы.