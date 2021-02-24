В РАН назвали срок возможного появления «симбиоза» COVID-19 и гриппа

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН, иммунолог Валерий Черешнев в интервью радио Sputnik дал прогноз вероятного одновременного распространения эпидемий гриппа и коронавируса.

Он отметил, что в России пик активности вируса гриппа традиционно приходится на январь, февраль и март. В 2020 году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19. По словам ученого, это создает определенные риски, что пока незаметно, так как в настоящее время идет легкий штамм гриппа.

Эксперт выразил надежду, что «не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм», которые бывают в стране периодически через два-три года. «А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», — сказал Черешнев.

Он подчеркнул, что уменьшить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно только при условии использования средств индивидуальной защиты. Представитель РАН указал, что еще рано прекращать носить маски. «Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа», — Черешнев.

По его словам, из-за масок «этой вирусной волны пока нет».

Ранее врач сравнила особенности течения коронавирусной инфекции и гриппа.