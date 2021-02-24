В трех районах Челябинской области объявлен режим ЧС из-за непогоды

Власти Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в трех районах региона из-за ухудшения погодных условий. Об этом на своем сайте сообщает главное управление МЧС России по региону.

Как сообщается, режимы ЧС были введены постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов.

В ведомстве отметили, что на дорогах области из-за снежных заносов возникли заторы. Сотрудники министерства оказывают помощь гражданам. Для помощи людям была задействована группировка из 501 человека и 256 единиц техники.