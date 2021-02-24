В Москве в среду ожидается до -11°С

В Москве в среду, 24 февраля, синоптики прогнозируют до -11°С. В столичном небе будет облачно. В городе ожидается снег и местами гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -11...-9°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -12...-10°С. Ветер подует юго-западный, западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 762 мм рт. ст., а ночью — 757 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.