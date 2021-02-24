В Новой Зеландии спасли 28 выбросившихся на берег дельфинов-гринд

Волонтерам удалось спасти 28 из 49 дельфинов-гринд, который ранее выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии. Об этом сообщает местное министерство охраны окружающей среды.

Отмечается, что волонтеры один раз отправили в море дельфинов, но они вновь выбросились на берег, часть из них скончалась. В дальнейшем порядка 50 добровольцев повторно отправили в воду 28 выживших гринд и весь день курировали у берега.

Изначально животные оказались в бухте, недалеко от косы Фаруэлл. Волонтеры должны были сделать так, чтобы дельфины выплыли в море и не оставались на этом участке.

24 февраля волонтеры проверили отмель и ближайшие пляжи и не нашли там выбросившихся гриндов.

По словам властей, они не могут назвать точное число погибших дельфинов, так как некоторых могло смыть приливом.

Ранее сообщалось, что около 50 дельфинов-гринд выбросились на отмель в Новой Зеландии.