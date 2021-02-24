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Общество. Новости

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Новосибирский почтальон получил условный срок за хищение выплат ветеранам

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Первомайский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам лишения свободы условно женщину-почтальона по обвинению в краже президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наказание считать условным с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 7 апреля по 7 мая прошлого года почтальон первого класса Оксана Лихолат, воспользовавшись своим служебным положением, подделала подписи шести ветеранов и присвоила себе предназначенные им выплаты на общую сумму почти 155 тысяч рублей.

В итоге суд признал фигурантку дела виновной по пяти эпизодам преступлений. Также суд удовлетворил исковые требования «Почты России» и взыскал в пользу УФПС Новосибирской области АО «Почта России» почти 155 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что из банковского сейфа в центре Москвы украли более 23 млн рублей.

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