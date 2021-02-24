Полиция задержала блогера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане

Полиция задержала TikTok-блогера, который ранее в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующую видеозапись сделал и добавил в соцсеть 20-летний студент волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Юноша признался, что этим видео хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал. В настоящее время в его отношении проводится проверка.

Ранее сообщалось, что полиция проверит танец блогера на Мамаевом кургане в Волгограде.

23 февраля об инциденте сообщили местные СМИ. На видео 20-летний молодой человек, раздетый по пояс, сняв обувь, танцует и размахивает руками рядом с памятником. Судя по логотипу на видео, оно было выложено в сеть TikTok.