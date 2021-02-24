Экс-глава Марий Эл Маркелов приговорен к 13 годам за коррупцию

Нижегородский районный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 235 млн рублей. Также он лишен права занимать должности в органах госвласти сроком на три года после освобождения.

Приговор пока не вступил в законную силу. Маркелов вину не признал.

В октябре прошло года сообщалось, что экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов находится в СИЗО за получение взятки в размере более 235 млн рублей. Преступление, по данным следствия, было совершено через третье лицо — главу марийского телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову.