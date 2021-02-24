Более 20 человек отравились водой из крана в Каспийске

Более 20 человек, в том числе дети, поступили в больницу Каспийска с острой кишечной инфекцией, источником заболевания стала вода из городской системы водоснабжения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в территориальном управлении Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что в центральную городскую больницу с подозрением на заражение поступил 21 человек, из них 19 — дети в возрасте от 3 месяцев до 14 лет.

У пациентов наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, жидкий стул, тошнота, рвота.

По данным Роспотребнадзора, поступающая вода из центральной системы водоснабжения города (МУП «Водоканал») в период с 21 по 22 февраля 2021 не соответствовала требованиям СанПиН.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту массового отравления.

Ранее сообщалось, что в Тольятти завели дело после отравления 34 школьников.