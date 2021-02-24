В Челябинской области из-за метели ввели режим ЧС

В шести районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за метели. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Режим ЧС введен главами Варненского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Агаповского и Брединского районов. Речь идет о южных районах, в которых влияниt снежной бури ощущается острее всего.

«Для мониторинга и стабилизации сложившейся обстановки в Главном управлении МЧС России по Челябинской области был создан оперативный штаб. На особо затрудненных направлениях движения приступили к работе оперативные и рабочие группы пожарно-спасательных подразделений», — сообщается на сайте управления.

Также в сообщении отметили, что на дорогах области из-за снежных заносов возникли заторы. Для оказания помощи была задействована группировка из 545 человек и 265 единиц техники. В настоящее время работы на трассах области продолжаются.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что метели и морозы на Урале — следствие мощного циклона, который пришел в регион. Погода в Челябинской области должна наладиться в конце февраля.