Польша собирается ввести новые ограничения по COVID-19

За минувшие сутки в Польше выявили рекордное с начала года число больных коронавирусом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского.

«К сожалению, ситуация не выглядит хорошо. Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч, причем сильно. Точные данные — 12 146 новых заражений», — заявил Недзельский в эфире Польского телевидения.

Из-за эпидемиологической ситуации в Словакии и Чехии власти Польши планируют ввести ограничения на южной границе страны. Возможна отправка на дистанционное обучение детей из нескольких регионов и закрытие отелей. Также министр добавил, что хочет запретить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок.

Ранее ВОЗ спрогнозировал дату окончания пандемии.