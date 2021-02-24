В Госдуме заявили о невозможности лишать гражданства РФ

Лишить гражданства Российской Федерации нельзя, от него можно только отказаться. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал предложение режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает другие страны вводить санкции против России.

Крашенинников напомнил, что согласно Конституции РФ, гражданство отчуждаемо по рождению.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данную инициативу «не пионерской». И отметил, что эта тема будет еще актуальной, особенно, когда происходят злоупотребления.