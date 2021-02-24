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Общество. Новости

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете и нарушение прав граждан РФ в Сети. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, владельцев сайтов, игнорирующих предупреждения о нарушении прав россиян, будут штрафовать на суммы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также законопроект позволит наказывать за нарушение ранее принятого закона, который наделил Роскомнадзор правом блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ.

Под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter.

Раннее сообщалось, что Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ.

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