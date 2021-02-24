Песков объяснил, почему Путин был без шапки в 20-градусный мороз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был без шапки в 20-градусный мороз.

23 февраля Путин участвовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

«Вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора», — ответил Песков на вопрос журналистов, почему глава государства был без шапки в 20-градусный мороз.

«Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье», — сказал пресс-секретарь. Представитель Кремля добавил, что обеспокоенность журналистов будет доведена до сведения Путина.