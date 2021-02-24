Суд в Мюнхене приговорил гражданина ФРГ к 14,5 годам за убийство двух россиянок

Суд в Мюнхене приговорил к 14 годам и шести месяцам тюрьмы гражданина ФРГ Романа Х. по обвинению в убийстве двух россиянок — 41-летней женщины и ее 16-летней дочери — в 2019 году. Об этом пишет издание Bild.

Согласно информации следствия, летом 2019 года обвиняемый по причине личной неприязни убил сначала супругу, а потом приемную дочь, которая приехала в город на языковые курсы. Затем он вывез тела на машине женщины в неизвестном направлении, после чего устроил в квартире ремонт, чтобы скрыть признаки преступления.

Тела убитых искали в лесу и окраине Мюнхена, но поисковые операции так ни к чему и не привели.

Прокуроры требовали признать вину Романа Х в совершении убийства, пожизненного заключения и признания особой тяжести вины. Защита, в свою очередь, выступала за оправдательный приговор.

По данным Bild, суд признал мужчину виновным в убийстве без отягчающих обстоятельств. Суд вынес решение на основании косвенных улик.

Отец Романа по-прежнему верит, что его сын не убивал супругу и дочь, и женщина с девочкой могли улететь в Россию.

Полиция арестовала Романа Х. в Мюнхене в июле 2019 года.