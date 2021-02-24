Охранники избили подростка в торгом центре в Москве

На юге Москвы охранники избили подростка в торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ЧОП торгового центра «Штаер» на Черноморском бульваре избили 17-летнего подростка», — рассказал собеседник агентства.

В результате пострадавший был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом скулы, гематомы, ссадины и ушибы по всему телу.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее неизвестные избили ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы.