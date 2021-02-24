На Алтае обвиняемый съел явку с повинной в суде, чтобы избежать наказания

На Алтае обвиняемый съел в суде явку с повинной, однако это не помешало осудить его. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за кражи. В июле 2020 года Турочакский районный суд рассматривал его очередное дело о хищении чужого имущества. По версии следствия, находясь в клетке в зале судебного заседания «в ходе ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый, желая избежать наказания за совершенное преступление, вырвал из дела протокол явки с повинной, содержащий его признательные показания, разорвал на мелкие части и съел».

Документ был восстановлен и злоумышленника осудили на 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. В результате выходки мужчины было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность суда (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Обвиняемый своей вины не признал, однако следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Съеденная явка с повинной может продлить тюремный срок мужчине на 2 года.