Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

На Украине стартовала вакцинация от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

На Украине началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной Oxford/AstraZeneca, кампания стартует в Черкасской области. Об этом заявил председатель областной государственной администрации Александр Скичко, передает РИА «Новости».

«Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация. В этот момент получаем 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca», — уточнил он.

Скичко также добавил, что в регионе на 100% готовы к первому этапу вакцинации. По его словам, первым прививку получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.

Первая партия вакцины от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, прибыла на Украину во вторник, 23 февраля. Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщал, что речь идет о 500 тыс. доз препарата, направленных из Индии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.