Путин оценил число угроз, связанных с терроризмом и киберпреступностью в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не снижаются угрозы вызовов, связанных с терроризмом и киберпреступностью, передает ТАСС.

«Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижаются», — сказал глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Вместе с тем он отметил, что в России в 2020 году предотвратили 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее.

Ранее в СК сообщали о росте уровня киберпреступности в 20 раз за семь лет.