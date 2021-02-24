В Госдуме предложили сажать на 5 лет за оскорбление ветеранов

Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, согласно которым гражданам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает РИА «Новости».

В первом чтении соответствующий документ единогласно приняли 10 февраля.

«Предполагается ввести ответственность за «действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов <…> оскорблять память ушедших», — уточнила Яровая.

Она также добавила, что подобные факты парламентарии намерены приравнять к реабилитации нацизма.

Авторами поправок выступили председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский. Соавторами являются Яровая и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов ВОВ.