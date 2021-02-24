В России вычислили 72 кадровых сотрудника и 423 агента зарубежных спецслужб в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ в 2020 году пресекла деятельность 72 кадровых сотрудников зарубежных спецслужб на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Важно и дальше повышать уровень защиты конфиденциальной информации», — сказал он на заседании коллегии ФСБ России.

Путин добавил, что необходимо не допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также он приводил данные, что в России в 2020 году предотвратили 72 преступления террористической направленности.