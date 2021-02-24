Париж заинтересован в доступе к российским и другим зарубежным вакцинам от COVID-19

Официальный представитель французского правительства, госсекретарь Габриэль Атталь заявил, что Франция заинтересована в доступе к эффективным вакцинам от коронавируса из России и других стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пандемия коронавируса — проблема мирового масштаба, на решение которой сегодня мобилизован весь мир. Атталь отметил, что власти, разумеется, заинтересованы в том, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин были предложены во всем мире, в том числе в Европе и во Франции.

«Очевидно, что мы также хотели бы, чтобы наибольшее число таких вакцин были представлены Европейскому агентству по лекарственным препаратам (EMA) для сертификации. Это касается как российской вакцины «Спутник V», так и вакцин из других стран», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что вакцины РФ и КНР будут использованы для борьбы с коронавирусом в мире.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».