Власти Харькова снова переименовали проспект в честь маршала Жукова

Городской совет Харькова принял решение вернуть проспекту Григоренко название имени маршала Жукова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Данное решение, как отмечает портал, поддержали 57 человек, при этом 16 депутатов высказались против, а шесть — воздержались.

СМИ также добавляет, что во время процесса голосования возле здания горсовета собрались сторонники партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», поддерживающие переименование, и праворадикалы из организации «Национальный корпус». Между ними произошла потасовка, в ходе которой применялись газовые баллончики.

Решение о переименовании принимается в третий раз. Ранее в июне 2019 года горсовет также голосовал за изменение названия на проспект имени маршала Жукова. На это праворадикалы выставили виселицу с чучелами депутатов в знак протеста. Кроме того, власти Одессы осенью 2020 года также приняли решение изменить имя проспекта Небесной Сотни на маршала Жукова.