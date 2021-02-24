СК возбудил уголовное дело из-за отравления детей в Каспийске

После сообщений об отравлении детей в Каспийске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в СУ СК по республике.

По данным СК, в Каспийскую центральную городскую больницу обратились 26 детей от 3 месяцев до 14 лет. У них наблюдались такие симптомы, как высокая температура, жидкий стул, тошнота и рвота.

Детям оказали медпомощь. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и очаг инфекции.

По данным Роспотребнадзора, поступающая вода из центральной системы водоснабжения города (МУП «Водоканал») в период с 21 по 22 февраля 2021 не соответствовала требованиям СанПиН.

Более 20 человек, в том числе дети, поступили в больницу Каспийска с острой кишечной инфекцией в феврале.