«Ни о каких наградах я и не думаю»: водитель рассказал о спасении людей из горящего ТЦ

Водитель, спасший людей из горящего торгового центра в Горно-Алтайске, рассказал «Газете.Ru» о произошедшем. Виталий Денисюк за рулем более 20 лет, из них семь водит автобус. В этот день, как и обычно, ехал по своему маршруту, как вдруг заметил задымление в здании торгового центра «Ткацкий-1». К тому моменту несколько человек, спасаясь от огня, уже ожидали помощи на подоконнике. Водитель не проехал мимо.

«Ехал по дороге, вижу задымление большое из торгового центра. Потом смотрю, а люди на подоконниках стоят и спуститься никак не могут. Ну надо же спасать людей. Развернул автобус, подогнал – и все», – рассказал «Газете.Ru» Виталий Денисюк.

Виталий попытался помочь людям выбраться на крышу автобуса, но подъехать к постройке вплотную не получилось. На помощь подоспели очевидцы с приставными лестницами. Когда на место прибыли спасатели, водитель отогнал автобус.

«Ребята помогали, лестницу притащили, потому что совсем близко подъехать-то я и не мог. А эти ребята, которые спускали людей по лестнице – вот герои! Ими гордиться надо. Считаю, что просто сделал то, что должен был сделать. Пытался выполнить свой гражданский долг, вот и все. Ни о каких наградах я и не думаю», – заявил Виталий Денисюк.

Себя героем Виталий не считает, тем не менее его поступок не остался незамеченным. В управлении МЧС по Республике Алтай его пообещали наградить.

«Много ситуаций на дороге встречалось, когда медлить нельзя. Где-то, бывало, машина перевернется и всякое, поэтому как водитель привык оценивать обстановку быстро и реагировать».