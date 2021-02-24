Российский фонд прямых инвестиций заявил, что вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Гондурасе. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было объявлено агентством по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас.

Ранее аналогичное решение было принято регуляторами в Египте, Гайане и Киргизии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,7 млн заболевших, свыше 88,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».