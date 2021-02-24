Полиция Кирова задержала мужчину, пнувшего в спину слепого инвалида

Управление МВД России по Кировской области заявило о задержании мужчины, который пнул в спину слепого пожилого инвалида при входе в магазин. Об этом сообщает РИА «Новости».

В полиции отметили, что в отношении 33-летнего местного жителя Дмитрия Кузьминых заведено уголовное дело по статье «Побои».

В УМВД добавили, что Кузьминых в прошлом имел судимость за кражу.

Инцидент произошел при входе в магазин на Октябрьском проспекте города. На кадрах опубликованного в соцсетях и СМИ ролика видно, как пенсионер пытается найти вход в магазин. В этот момент зайти в здание также пытается пара, которой инвалид закрыл проход к двери. Спустя мгновение Кузьминых с силой пинает инвалида в спину, после чего он падает. После этого местный житель и его спутница обходят пенсионера и заходят в магазин, сотрудники которого оказали помощь инвалиду.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения внутри здания. На них видно, как пожилой человек возмущается поступком Кузьминых, однако мужчина в ответ улыбается, а затем уходит. СМИ уточняет, что кировчанин признал свою вину и попросил прощения. На данный момент он находится в отделении полиции.