Ударивший инвалида ногой в спину кировчанин объяснил свой поступок

Ударивший инвалида ногой в спину на входе в магазин житель Кирова Дмитрий Кузьминых объяснил свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Он отметил, что ему показалось, что якобы инвалид потянулся к его жене и хотел ее схватить.

Мужчина подчеркнул, что он раскаивается в своем поступке.

Кроме того, кировчанин рассказал, что в прошлом имел судимость за кражу.

Ранее стало известно, что мужчина был задержан, он находится в отделении полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Инцидент произошел при входе в магазин на Октябрьском проспекте города. На кадрах опубликованного в соцсетях и СМИ ролика видно, как пенсионер пытается найти вход в магазин. В этот момент зайти в здание также пытается пара, которой инвалид закрыл проход к двери. Спустя мгновение Кузьминых с силой пинает инвалида в спину, после чего он падает. После этого местный житель и его спутница обходят пенсионера и заходят в магазин, сотрудники которого оказали помощь инвалиду.