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Общество. Новости

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Герб у входа в здание СБУ в Киеве. Герб у входа в здание СБУ в Киеве.

СБУ потребовала заблокировать на Украине ряд Telegram-каналов

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Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от интернет провайдеров заблокировать в стране ряд известных Telegram-каналов. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на источники.

«Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ», — говорится в письме СБУ.

Запрет коснется каналов под названием «Легитимный», «Сплетница», «Резидент» и «Картель».

Отмечается, что провайдеры пока не знают, как технически реализовать требование СБУ.

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