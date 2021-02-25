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Общество. Новости

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Источник сообщил об аресте еще одного фигуранта дела Лукашевич

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Бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Артемий Рожков арестован по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Тверской суд Москвы избрал в отношении Рожков меру пресечения в виде заключения под стражу, он обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, рассказал источник.

По его словам, экс-глава департамента проходит по делу бывшего замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич.

27 июля 2020 года Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Аналогичное обвинение предъявлено и ее предполагаемому сообщнику, бывшему главе управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову.

По версии следствия, они причастны к хищению 50 млн рублей у Минобрнауки. Лукашевич была уволена из министерства, где работала с 1998 года.

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