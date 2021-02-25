Россиянина приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Россиянин признан виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну, рассказали в пресс-службе. Приговор вступил в силу, после отбытия срока свобода Васильева будет ограничена еще на год.

Васильев был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года. По данным источника в правоохранительных органах, он признал вину.

Ранее в Москве по делу о госизмене был задержан политолог Демури Воронин, Лефортовский суд столицы вынес в отношении него решение об аресте на месяц и 30 суток. Как заявил источник, он не отрицал свою вину во время задержания.