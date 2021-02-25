В Роспотребнадзоре не ожидают роста заболеваемости COVID-19 весной

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России весной не ожидается, однако возможны сезонные колебания числа заболевших, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт объяснил, что говорить о «волнах» заболеваемости некорректно, так как под этим понятием подразумевается подъем заболеваемости после ее спада до нулевых значений. В России же нулевых значений не наблюдалось, поэтому правильнее говорить о фазах подъема и снижения.

«В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», – рассказал Горелов.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране зависит от того, как россияне будут соблюдать меры безопасности, такие как соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также прохождение вакцинации от коронавируса.

При этом нулевых показателей заболеваемости COVID-19 в России достичь удастся только после формирования иммунной прослойки минимум в 60% населения, отметил специалист.

Ранее Роспотребнадзор заявил об улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом на территории стран СНГ.