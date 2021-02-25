Осужденный за госизмену житель Забайкалья передавал данные спецслужбам Китая

Осужденный за государственную измену житель Забайкалья Владимир Васильев передавал информацию, составляющую государственную тайну, китайским спецслужбам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Васильев, признавший вину, передавал спецслужбам одной из азиатских стран — Китая — информацию, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну, и которая могла нанести ущерб интересам страны», – рассказал источник.

Других подробностей он не привел, официальные комментарии следственных органов и стороны защиты на данный момент не предоставлялись.

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил Васильева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене.