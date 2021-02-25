Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Осужденный за госизмену житель Забайкалья передавал данные спецслужбам Китая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Осужденный за государственную измену житель Забайкалья Владимир Васильев передавал информацию, составляющую государственную тайну, китайским спецслужбам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Васильев, признавший вину, передавал спецслужбам одной из азиатских стран — Китая — информацию, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну, и которая могла нанести ущерб интересам страны», – рассказал источник.

Других подробностей он не привел, официальные комментарии следственных органов и стороны защиты на данный момент не предоставлялись.

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил Васильева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.