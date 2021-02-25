В Москве в четверг ожидается до +3°С и мокрый снег

В Москве в четверг, 25 февраля ожидается до +3°С, мокрый снег и гололедица, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +1 до +3°C. Будет облачно, ожидается мокрый снег с дождем, а также гололедица, местами сильная. Кроме того, утром местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Ветер западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха останется в диапазоне +1 до +3°C. Сохранится высокая облачность и гололедица, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 746 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.