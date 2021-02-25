В России оценят эффективность вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированных

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от коронавируса у ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

»Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ», — говорится в документе.

Минздрав совместно с Минпромторгом и ФАС также займется организацией работы по заключению долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов. Регионам получено обеспечить бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что у России есть несколько прототипов вакцины от ВИЧ.