Диетолог развеяла популярные мифы о жвачке

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская развеяла мифы о жвачке. Об этом сообщает «Москва 24».

Она напомнила, что многие люди боятся проглотить жвачку, однако в этом нет ничего страшного. Компоненты жвачки не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и спокойно выходят естественным путем.

При этом использовать жвачку стоит не более десяти минут, иначе можно лишиться пломб или спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ. Кроме того, возможно перенапряжение жевательных мышц, что приведет к асимметрии лица и головной боли.

Ранее диетолог назвала пользу жвачки при похудении.