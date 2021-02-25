Доктор Комаровский рассказал о пользе ношения маски на морозе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о пользе ношения маски на морозе.

В видео, опубликованном на его YouTube-канале, медик объяснил, что польза ношения маски на улице может быть только при условии температуры ниже 10 C°. По его словам, маска позволяет избежать спазма сосудов, а также нарушения кровообращения слизистой. Альтернативой в ношении маски на улице может стать шарф или же любая ткань, которая прикрывает лицо.

«Я в принципе не понимаю смысла ходьбы по улице в маске. Это глупости. Из-за таких вот требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике», — заявил доктор. Он отметил, что маска нужна только в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и нет вентиляции воздуха.

Ранее Комаровский рассказал, стоит ли переболевшим коронавирусом вакцинироваться.