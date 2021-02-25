Вирусолог объяснил, почему пандемия коронавируса завершится к 2022 году

Профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в интервью Kp.ru, почему коронавирус может исчезнуть к следующему году.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года.

По словам Альтштейна, существуют определенные основания верить в это. Он отметил, что пандемия действительно может закончится к 2022 году, однако останутся отдельные случаи заболевания.

Профессор считает, что Россия в первую очередь будет сосредоточена на вакцинации населения. При этом масочный режим продолжит действовать, выразил мнение Альтштейн.

«Здесь примером могут послужить страны юго-восточной Азии и Япония, там люди привыкли в местах скопления ходить в масках. И это правильно», — сказал он.

Также специалист согласился с мнением Клюге о том, что в дальнейшем вакцины могут быть усовершенствованы на основе новый мутаций коронавируса. Он отметил, что процесс производства адаптировать достаточно просто.