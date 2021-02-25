Суд признал законным домашний арест Соболь по делу о нарушении санитарных норм

Мосгорсуд признал законным домашний арест активистки Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции об избрании Соболь меры пресечения в виде заключения под домашний арест», — сказали в суде.

Таким образом, жалоба со стороны обвиняемой осталась без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве взяты под домашний арест. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения коронавируса.