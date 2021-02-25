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Общество. Новости

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Михаил Мурашко Михаил Мурашко

Мурашко призывает регионы России сохранять противоэпидемические мероприятия

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал регионы страны сохранять меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, несмотря на снижение числа случаев инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия», — сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами в четверг, 25 февраля.

Он также отметил, что необходимо тщательно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что к лету возможно будет снять часть ограничений по коронавирусу.

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