Мурашко призывает регионы России сохранять противоэпидемические мероприятия

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал регионы страны сохранять меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, несмотря на снижение числа случаев инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия», — сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами в четверг, 25 февраля.

Он также отметил, что необходимо тщательно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что к лету возможно будет снять часть ограничений по коронавирусу.