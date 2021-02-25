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Общество. Новости

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Суд оставил в СИЗО экс-схиигумена Сергия до конца мая

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Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему схиигумену Сергию (Романову), обвиняемому в ряде преступлений, до 28 мая 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Бывшему священнослужителю предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Свою вину он не признает.

Ранее экс-схимонах заявил, что его слова о миллионах долларов были поняты неверно: он не давал взятки, а платил повышенный сбор за монастырь.

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