Хозяин «Корчмы Тарас Бульба» заочно арестован

Пресненский суд Москвы заочно арестовал владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказала она.

Белойван будет арестован при задержании в России или после экстрадиции из другого государства. Он находится в международном розыске.

Бизнесмен обвиняется в неуплате недоимок по налогам. В феврале 2020 года после возбуждения уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван не явился на допрос, несмотря на неоднократные вызовы следователей.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы назначил бизнесмену по другому делу два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. Впоследствии приговор был смягчен, срок тюремного заключения сократили до трех месяцев.