В Роскомнадзоре определили знаки для журналистов на массовых акциях

Роскомнадзор подготовил приказ, устанавливающий отличительные знаки для журналистов на массовых мероприятиях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В текущей редакции отличительными знаками для СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца», — сказали в пресс-службе.

Образец бейджа также уже определен, его описание содержится в приложении к приказу.

Уточняется, что документ проходит межведомственное согласование.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах.