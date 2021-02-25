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Общество. Новости

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В Роскомнадзоре определили знаки для журналистов на массовых акциях

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Роскомнадзор подготовил приказ, устанавливающий отличительные знаки для журналистов на массовых мероприятиях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В текущей редакции отличительными знаками для СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца», — сказали в пресс-службе.

Образец бейджа также уже определен, его описание содержится в приложении к приказу.

Уточняется, что документ проходит межведомственное согласование.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах.

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