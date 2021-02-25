Стало известно о спорах вокруг праймериз в «Единой России»

«Единая Россия» сообщила, что в ближайшее время будет принято решение о выборе модели проведения предварительного голосования в этом году. Всего в уставе партии их четыре. По первой модели, «открытой», голосовать за кандидатов может любой человек, зарегистрированный как избиратель на том или ином округе, вторая модель предполагает предварительную регистрацию в качестве выборщиков, в случае третьей голосовать могут голосовать члены ЕР и общественных организаций, выбранных региональными оргкомитетами, а по четвертой— голосуют только члены ЕР.

Последние годы предварительное голосование в партии проходило по первой модели, на ней же сейчас настаивает федеральное руководство ЕР, как на наиболее открытой и выгодной с электоральной точки зрения. Регионы же выступают за самую закрытую модель, четвертую, которая не позволяет провести открытую конкурентную кампанию.

Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов объясняет преимущество первой модели праймериз над «внутрипартийной» четвертой масштабами вовлечения актива и сторонников. «Именно поэтому за первую модель выступают Дмитрий Медведев и Андрей Турчак. Ясно, что в предварительном голосовании 2021 года она будет преобладать. Но у региональных отделений партии должен быть выбор — и он, конечно, будет», — отмечает Дмитрий Орлов.

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, в своем телеграм-канале подтверждает, что руководству партии важен не только результат, но и стиль, который будет определять долгосрочные тенденции. По его мнению, Турчак хочет провести политическую, а не технологическую и не административную кампанию. «Как раз тот случай, когда процедурный вопрос имеет очень конкретный и очень сильный политический смысл», - пишет Чеснаков.