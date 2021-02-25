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Общество. Новости

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В Брянский музей пришли пингвины

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Брянский художественный музей посетили дрессировщица цирка и пингвины Цаца и Люба. Об этом пишет «Брянская учительская газета».

«Сейчас пингвинам, как и людям, в период пандемии коронавируса необходимы позитивные эмоции, и мы решили провести свои дни в Брянске с пользой и с удовольствием», — сказала девушка.

По ее словам, у пингвинов богатый внутренний мир, который они постоянно пополняют.

Цаца — пингвин Гумбольдта, ей больше 10 лет. Она родилась в московском зоопарке. Люба — африканский чернолапый пингвин, ей около 10 лет, она родом из Южной Африки, ее купили в питомнике.

Ранее ученый предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде.

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