ФСИН сообщила о возбуждении девяти дел после проверки колоний Иркутской области

В ходе проверки колоний и следственных изоляторов Иркутской области возбуждено девять уголовных дел, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Фигурантами стали сотрудники систем исполнения наказаний Иркутской области, а также подозреваемые, обвиняемые и осужденные.

«Представители ФСИН выявили десятерых осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении них ведется проверка. Осмотр на выявление возможных телесных повреждений ведут врачи.

Ранее стало известно, что руководители колонии Иркутской области были отстранены от работы после сообщений о пытках.